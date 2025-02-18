Мужчину с неизвестным наркотиком задержали на Сахалине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Криминалисты не смогли установить тип вещества и не нашли его в списке запрещенных препаратов.

Мужчину с неизвестным ранее наркотическим средством задержали на Сахалине. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что при досмотре полицейские обнаружили у подозреваемого в незаконном обороте наркотиков пакет с неизвестным веществом. Оно было отправлено на экспертизу, однако криминалисты не смоги установить его вид и не нашли его в списке запрещенных в России препаратов.

При этом в структуре вещества выявили соединение, которое потенциально позволяет считать его наркотиком.

Неизвестное наркотическое средство направили на дополнительное исследование, по итогам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце января Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Мужчине грозит тюремный срок от восьми до 15 лет со штрафом. Пока что Гребенников взят под стражу на срок один месяц 19 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никулинский районный суд Москвы признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков.