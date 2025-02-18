Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Причины происшествия выясняются.

В поезде Санкт-Петербург — Архангельск произошел инцидент, в результате которого 22-летняя пассажирка получила травму головы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ЧП произошло 17 февраля около 10:30. Во время движения поезда на девушку упала крышка люка. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга. По словам врачей, травма не оказалась слишком серьезной, и девушку отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить причины происшествия и возможную ответственность за случившееся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Брянском в результате столкновения электрички с грузовиком пострадали три человека. Машинист поезда попытался избежать аварии, применив экстренное торможение, но этого оказалось недостаточно. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пассажиру поезда, машинисту и сотруднику транспортной безопасности.

В этом же месяце случился еще один трагический случай, связанный с РЖД. В Томской области грузовой поезд сбил 17-летнего подростка в наушниках. Мальчик переходил железнодорожные пути и не услышал приближающегося поезда.