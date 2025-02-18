Летел в одних трусах: житель Владимира выжил после падения с 18 этажа

Фото: ВКонтакте/ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА/pso33

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Молодой человек пробил головой крышу авто и приземлился прямиком в салон машины.

Молодой человек выжил, упав с 18-го этажа на машину во Владимире. По информации источника 5-tv.ru, он находился под воздействием запрещенных веществ.

Известно, что мужчина в одних трусах вылез из окна многоэтажного здания, но в какой-то момент потерял равновесие и упал. Приземлился он на машину, припаркованную во дворе.

Источник сообщил, что он пробил крышу автомобиля головой и оказался в салоне автомобиля.

Фото: ВКонтакте/ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г. ВЛАДИМИРА/pso33

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, не могла поверить своим глазам: мужчина жив — и даже находился в сознании! При этом сама машина пострадала настолько, что уже не подлежит ремонту.

Молодого человека извлекли из иномарки и госпитализировали. Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет перевернулся при посадке в аэропорту Торонто. Причины ЧП не уточняются.