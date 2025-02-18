Фото, видео: Telegram/Каспийский Трубопроводный Консорциум/caspian_pipeline; 5-tv.ru

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17 февраля объект Каспийского трубопроводного консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся нападению БПЛА.

Атака беспилотников ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае является нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Эр-Рияде.

«Эта очередная выходка с нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь по сути дела, тут можно много причин привести. Или догадываться о том, что лежало в основе того приказа, который кто-то все-таки в Киеве отдал… Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может», — отметил он.

Он также подчеркнул, что американские коллеги предлагают ввести мораторий для Украины на атаки на энергетические объекты. Лавров подчеркнул, что российская сторона в ходе конфликта не атаковала системы энергоснабжения населения. Целями РФ всегда были только объекты, которые напрямую обслуживают ВСУ.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода.

В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом.