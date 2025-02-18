Оборона ВСУ сыпется: российские войска наступают в Харьковской области

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Группировка войск «Запад» расширяет зону контроля у реки Оскол.

В Харьковской области наши подразделения расширяют зону контроля на западном берегу реки Оскол. Бои имеют принципиальное значение для будущей операции по возвращению Купянска.

Сейчас российские войска формируют плацдарм, чтобы наступать на город с севера, а главное — перерезать пути снабжения вражеского гарнизона.

Боевики пока отчаянно сопротивляются: активно используют дроны, устанавливают минные заграждения. Подробности выяснил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Продвижение нашей бронетехники на харьковском направлении ВСУ пытаются сдерживать минированием дорог.

Но саперы западной группировки обнаруживают их и уничтожают накладными зарядами.

Оборона ВСУ в восточной части Харьковской области сейчас трещит по швам. Российский плацдарм за рекой Оскол ширится с каждым днем. Фиголевка уже наша, идут бои за Долгенькое и Дорошовку.

Крупный транспортный узел противника, Купянск — практически в тисках. Но здесь враг все еще отчаянно сопротивляется, огрызается дронами.

«Либо ответный огонь, либо те же БПЛА. Это, естественно, осложняет выполнение боевой задачи, но ее никто не отменял. Поэтому чем лучше личный состав знает свои обязанности, тем оперативней мы все сделаем», — отметил командир расчета артиллерии с позывным «Мороз».

«Да, прошли те времена, когда мы в 2022 году могли работать с расчетами „Гиацинта“ в открытом поле. Теперь мы видим подобные навесы, защиту от дронов, маскировка. Но лишь одно остается неизменным — это эффективность и мощь этой гаубицы», — сообщил корреспондент.

Много пленных солдат ВСУ. Они насильно мобилизованные, а потому охотно сдаются.

«Я пошел служить? Заставили. Поймали на улице и все, и повезли», — рассказал украинский военнопленный Василий Антонец.

Под угрозами киевский режим заставляет подписывать контракты заключенных из тюрем. Но выживаемость таких штурмовых групп — всего несколько дней.

«За три дня — 18 погибших наших украинцев. А у меня контракт вообще с зоны, пожизненный, пока военные действия не кончатся. Или пока не убьют. Сдаться — самый лучший путь. А мамке хочу сказать, что я еще живой», — отметил другой украинский военнопленный Алексей Танышев.

Это если вовремя приняли решение сдаться. Каждый день группировка «Запад» уничтожает порядка двухсот боевиков ВСУ, не считая бронемашин, танков и орудий.