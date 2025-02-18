Лавров: для России неприемлемо появление иностранного контингента на Украине

Лавров: появление войск стран НАТО на Украине неприемлемо для РФ ни в каком виде

Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry

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РФ против ввода в том числе и западных «миротворцев».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил категорическое несогласие с возможным присутствием войск стран-членов НАТО на Украине — в любой роли. Дипломат отметил, что даже если эти войска будут под флагом Евросоюза или национальными знаменами, это не меняет сути.

«Это нам, конечно же, неприемлемо», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной.

Также Лавров прокомментировал недавние высказывания американских политиков. Сенатор Марко Рубио и дипломат Джеймс Уолтц назвали абсурдным и «фейковым» план специального представителя США по Украине Келлога, который был представлен на Мюнхенской конференции. Этот план предусматривал возможные уступки России ради мирного соглашения, включая отказ от части территорий Украины. Однако, стоит отметить, что сам Келлог в ходе этих переговоров отсутствовал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад внимательно следит за переговорами в Эр-Рияде — это первые крупные консультации между Россией и США за последние три года. Ожидается, что встреча станет важным шагом к восстановлению полноценного диалога между двумя странами.