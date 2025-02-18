Фото, видео: Reuters/Фото: Reuters/Hamad I Mohammed; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ проводит пресс-коференцию после переговоров России и США в Эр-Рияде.

Всю команду украинского президента* Владимира Зеленского надо урезонить, а самому ему «дать по рукам», заявил на пресс-сконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Этим тезисом министр иностранных дел России ответил на вопрос журналиста о нападении ВСУ на энергетические инфраструктуры. Накануне переговоров РФ и США украинские боевики напали на насосную станцию Кропоткинское на Кубани, через которую идет нефть некоторым западным компаниям — как европейским, так и американским.

Лавров подчеркнул, что такое беззаконие больше не может продолжаться.

«Что этого человека и всю его команду необходимо урезонить и дать по рукам. Кстати сегодня наши американские коллеги говорили может быть как-то ввести какой-то мораторий на нападении на энергетические объекты», — сообщил глава МИД РФ.

Он также подчеркнул, что Россия объяснила американской стороне во время переговоров, что ВС РФ никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения мирных граждан. Целями российских бойцов всегда были лишь те объекты, которые помогали обеспечивать работу украинским боевикам.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.