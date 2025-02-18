Россия и США договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий

Фото: Павел Цуканов/ТАСС

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Встреча делегаций состоялась в Эр-Рияде.

Заместители глав дипломатических ведомств России и Соединенных Штатов в ближайшее время договорятся о встрече. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.

«Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий», — подчеркнул он.

Лавров назвал первой и срочной задачей назначение послов. Необходимо снять препоны, которые долгие годы строились на направлении дипломатических миссия, серьезно затрудняя работу.

«(Заместители глав дипведомств РФ и США — Прим. ред.) рассмотрят необходимость устранения вот этих искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений России в США и США в России», — заявил Лавров.

Во вторник, 18 февраля, прошла первая сессия переговоров России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. От Вашингтона в Саудовскую Аравию прилетели госсекретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию на переговорах представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

Главной темой встречи заявлено восстановление двусторонних отношений РФ и США, а также подготовка возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона отмечала и готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдеп назвал «важным шагом вперед» переговоры в Эр-Рияде.