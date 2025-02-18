Лавров: РФ и США намерены возобновить консультации по геополитическим проблемам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В частности, в скором времени будет сформирован процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Россия и США заинтересованы в восстановлении консультаций по геополитическим проблемам и снятии преград для экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.

По его словам, будут создаваться необходимые условия, при которых сотрудничество двух стран возобновится в полном объеме и расширится на разные сферы.

Дипломат также отметил, что в скором времени будет сформирован процесс по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому регулированию, США сообщит, кто будет представлять Вашингтон, как только мы узнаем кто это будет, тут же обозначим нашего участника процесса», — сказал он.

Во вторник, 18 февраля, прошла первая сессия переговоров России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

От Вашингтона в Саудовскую Аравию прилетели госсекретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию на переговорах представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

Главной темой встречи заявлено восстановление двусторонних отношений РФ и США, а также подготовка возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона отмечала и готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ушаков назвал сроки и условия встречи Трампа и Путина.