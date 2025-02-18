Суд освободил от наказания адвоката Тимура Идалова, угрожавшего прокурору

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Московский областной суд освободил от наказания адвоката Тимура Идалова, сравнившего прокурора с «комиссаром Каттани». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Идалова, обвиняемого по статье «Угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде». В результате было решено освободить адвоката от наказания в связи с истечением срока давности.

«Он (судья. — Прим. ред.) освободил от наказания, изменил приговор. Судья не стал прекращать делопроизводство. Он освободил от дальнейшего отбывания наказания в том числе в виде запрета заниматься адвокатской деятельностью, то есть я освобожден», — сказал Идалов в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что намерен продолжать заниматься адвокатской деятельностью. Более того, Идалов сообщил о возможном создании коллегии адвокатов.

В октябре 2023 года Тимур Идалов, находясь в зале одного из судов Москвы, угрожал применить насилие против гособвинителя. Адвокат был задержан 12 апреля.

Сначала суд постановил взять его под стражу, однако впоследствии мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

Идалов просил о передаче своего дела в Чеченскую Республику, но Верховный суд отклонил его просьбу и направил материалы в Химкинский городской суд Московской области. Вскоре адвокат покинул столицу с целью скрыться, однако был задержан в Чечне.

В ноябре 2024 году Химкинский городской суд приговорил Идалова к одному году и 11 месяцам принудительных работ с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова. По предварительной версии следствия, она убила родственников, а затем расчленила тела, чтобы скрыть следы преступления.