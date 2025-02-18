Fox News: Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Только после выполнения двух пунктов возможно подписание окончательного соглашения между государствами.

Российская Федерация и США предлагают трехступенчатый мирный план, передает Fox News после завершения переговоров двух мировых держав в Эр-Рияде.

Только после выполнения двух пунктов возможно подписание окончательного соглашения между государствами. В первую очередь идея предполагает прекращение огня в зоне специальной военной операции (СВО) и проведение выборов на Украине.

Переговоры между делегациями Российской Федерации и США официально завершились в Эр-Рияде. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал их позитивными.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Также он упомянул, что пока еще рано говорить о дате встречи между российским лидером и главой США, на следующей неделе она «вряд ли» состоится. Кроме того, президент России сам решит, когда начнутся контакты с Штатами по Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал все детали переговоров между государствами в Эр-Рияде, а также делился видеосюжетом корреспондента «Известий».