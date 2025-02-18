«Рано говорить о компромиссах»: глава РФПИ подвел итоги переговоров США и РФ

Дмитриев: рано говорить о компромиссах, но США и РФ начали слушать друг друга

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

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Встреча делегаций двух стран длилась четыре с половиной часа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры России и США в Эр-Рияде позитивными.

Известно, что встреча делегаций России и США длилась четыре с половиной часа.

«Рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга», — заверил Дмитриев по итогам встречи.

Согласно информации Reuters, представители двух стран общались «с уважением» и «на равных».

Встреча делегаций РФ и США была посвящена теме восстановления двусторонних отношений, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Россия также готова была обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла неплохо. Две мировые державы договорились учитывать интересы каждой из сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходили переговоры в Эр-Рияде.