На примере Лепса: что ищут партнеры в отношениях с большой разницей в возрасте

Психолог Резенова: сегодня нет нормы для разницы в возрасте между партнерами

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Каждый случай индивидуален, но часто такие браки обречены на провал.

В современном мире отсутствует понятие «норма», если говорить о разнице в возрасте между партнерами. Об этом, на примере народного артиста России Григория Лепса и его возлюбленной Авроры, информационному агентству URA.RU рассказала психолог Надежда Резенова.

Эксперт уверена, что сегодня нет правильных и неправильных пар, если рассматривать возраст возлюбленных. Само общество стало мыслить шире. А те, кто вступают в отношения с большой разницей, понимают, какие потребности ими закрывают.

Девушки часто не желают выходить замуж за лейтенанта, чтобы стать женой генерала. Они хотят сразу все, поэтому выбирают вариант взрослого и состоятельного мужчины.

По словам специалиста, отношения 62-летнего Лепса и 18-летней студентки Авроры могут быть гармоничным, если, не смотря не разницу в возрасте, у них присутствуют точки соприкосновения. Если паре есть о чем поговорить, и они разделяют одни ценности, тогда за возлюбленных стоит только порадоваться.

Резенова подчеркнула, что каждая ситуация индивидуальна. Однако часто девушки, отдающие предпочтение мужчинам постарше, обладают инфантильной и детской позицией. Они ищут в своей паре защиту и фигуру отца.

Не только представительницы прекрасного пола, но и молодые люди не редко выбирают в спутницы жизни более опытную женщину. Такие парни часто растут под опекой матери и не хотят выходить «во взрослую жизнь». Они тоже видят в партнере фигуру родителя, который будет о них заботиться. Такая позиция ничего хорошего в долгосрочной перспективе не принесет, уверена психолог.

«Гармоничные отношения, даже несмотря на различные веяния, заключаются в союзе, в котором два взрослых человека с похожими ценностями и целями. В такой модели люди могут прожить в браке достаточно долго и счастливо», — пояснила специалист.

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