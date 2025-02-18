Переговоры между Россией и США завершились в Эр-Рияде

Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал их позитивными.

Переговоры между делегациями Российской Федерации и США завершились в Эр-Рияде. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал их позитивными.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Также он упомянул, что пока еще рано говорить о дате встречи между российским лидером и главой США, на следующей неделе они «вряд ли» состоится. Кроме того, президент России сам решит, когда начнутся контакты с Штатами по Украине.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. От РФ пока неизвестно, кого включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Кирилл Дмитриев в то же время подчеркнул, что государства сошлись на том, что две великие страны не могут друг друга игнорировать и не инициировать общение.

Ранее 5-tv.ru сообщал все детали переговоров в Эр-Рияде, и как отреагировал Запад на беседу двух стран.