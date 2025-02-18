Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Право на выплаты за три года получат около пяти миллионов российских семей.

Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

В пояснительной записке отмечается, что около пяти миллионов российских семей получат право на маткапитал с 2027 по 2030 год. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта в течение трех лет оцениваются в 2,776 триллиона рублей.

В декабре прошлого года правительство продлила программу маткапитала до 2030 года. При этом выплаты на детей регулярно индексируют.

Если в 2024 году сумма маткапитала после индексации составляла 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго, то в этом году она выросла до 676 тысяч рублей на первого ребенка и 894 тысяч на второго. Увеличение составляет 46 тысяч и 61 тысячу рублей соответственно.

Потратить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей или направить на будущую пенсию мамы.

Кроме того, материнским капиталом можно оплатить адаптацию детей-инвалидов. Или оформить ежемесячную выплату на ребенка до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме рассмотрят законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности.