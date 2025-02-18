В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров

Фото, видео: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

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Стороны перешли к рабочему ланчу, после которого вернутся в беседе.

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Делегации после рабочего ланча вернутся к диалогу — эта сессия станет завершающей.

Издание aif.ru со ссылкой на специалиста по деловому протоколу и этикету Татьяну Николаеву отметило, что цветы белых и светло-зеленых оттенков, которые украшали столы на переговорах США и России, символизируют чистоту намерений. По ее словам, белый цвет универсальный, а зеленый – это дань уважения к месту переговоров, это мусульманский цвет.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В ходе брифинга Захарова указала на нервную реакцию стран Запада на российско-американские контакты. По ее словам, они вызывают у них истерику. Также Захарова пообещала, что глава МИД Сергей Лавров пообщается со СМИ после переговорного процесса.

Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде около 10:30 по московскому времени. Первый раунд был завершен спустя почти 3,5 часа. Делегации лишь один раз прерывались на 15-минутный перерыв.

Россию на встрече представили Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Вашингтона в Саудовскую Аравию прилетели госсекретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию на переговорах представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

Главной темой встречи заявлено восстановление двусторонних отношений РФ и США, а также подготовка возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона отмечала и готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономический аспект начавшихся переговоров, сообщил, что диалог с новой администрацией США позволяет сказать правду, указал на необходимость совместных проектов с США, в том числе в Арктике, а также дал оценку прогрессу в переговорах России и США. По его словам, он возможен в ближайшие 2-3 месяца. Также Дмитриев допустил, что возврат в Россию нефтяных компаний из США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле ответили, когда встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп.