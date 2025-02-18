Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Взятие населенного пункта было достигнуто благодаря слаженной работе подразделений группировки войск «Запад».

Бойцы армии России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Известно, что в операции участвовали бойцы группировки войск «Запад», благодаря их слаженной работе и координации действий удалось достичь результата.

Военное российское ведомство также подчеркнуло, что потери украинских боевиков за сутки составили до 980 человек на всех направлениях специальной военной операции. Помимо этого, ВС РФ уничтожили два американских бронетранспортера М113 и боевую машина реактивной системы залпового огня «Град».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.