Действуйте обдуманно: как бороться с препятствующим увольнению начальником

Фото: Роман Храмовник/ТАСС

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Необходимо знать свои права и не бояться их отстаивать.

Работодатель не может препятствовать увольнению сотрудника, ведь это незаконно. Однако на практике такие ситуации встречаться могут. Об этом рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова в беседе с Lenta.ru.

«Несмотря на возможные препятствия со стороны руководства в процессе увольнения, важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Знание своих прав, умение договариваться и поддержка со стороны близких помогут преодолеть этот сложный период. Помните, что ваше благополучие и профессиональное развитие должны быть в приоритете, и вы имеете право принимать решения, которые будут способствовать вашему росту», — подчеркнула она.

Начальник может прибегать к неправомерным действиям, пытаясь препятствовать увольнению сотрудника. Это, отметила Бухвалова, одна из главных проблем. Так, руководство может угрожать увольнением по статье или манипулировать трудовым договором. Чтобы избежать этого, необходимо знать свои права и не бояться их отстаивать.

Некоторые руководители затягивают процесс увольнения, требуя от сотрудника дополнительных справок, которые не предусмотрены законом. Перед уходом следует убедиться, что все документы поданы правильно и в срок. В случае задержек нужно потребовать разъяснений у начальника и подготовить свою версию событий для будущего руководителя. При общении с другим работодателем Бухвалова советует акцентировать внимание на своих достижениях и профессиональных качествах. Еще не стоит забывать о положительных рекомендациях. Бывший начальник может оставить негативный отзыв. Поэтому чем лучше положительных, тем лучше.

Не исключено и то, что работодатель может пообещать улучшение условий труда и повышение заработной платы. Однако в этом случае следует оценивать его слова объективно.

Прежде предприниматель Полина Курач объяснила: для того, чтобы эффективно работать с зумерами, руководителю необходимо вести честный и открытый диалог на собеседовании. В ходе совместной деятельности не стоит прибегать к яростной критике и чрезмерно загружать юного сотрудника задачами. Если внимательно относиться к зумеру, удастся сократить вероятность его увольнения.

Отличительная черта сотрудника-зумера — он никогда не станет жертвовать ради работы личным временем. Компаниям, которые требуют постоянных переработок, следует это учитывать. Бесполезно пытаться скрыть этот факт. К слову, в рабочем процессе руководителя тоже ждет много нюансов. Подробнее о том, как работать с зумерами, чтобы они не увольнялись — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят снять ограничения на сверхурочные работы. С таким призывом выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе съезда региональных министров экономики в 2024 году.