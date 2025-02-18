«Слишком много кринжа»: дети Киркорова вернулись в дубайскую школу

Дети Филиппа Киркорова вернулись на учебу в дубайскую школу

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Ранее у наследников знаменитости в этом образовательном учреждении были проблемы со сверстниками.

Дети народного артиста России Филиппа Киркорова вновь уехали учиться за рубеж. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Дочь музыканта 13-летняя Алла-Виктория опубликовала в своем Telegram-канале архивные фотографии из дубайской школы.

Фото: Telegram/Kirkorova/notalla1244

«Я в эти игры уже играла», — подписала снимки девушка.

До этого Алла-Виктория сообщила своим подписчикам, что покидает страну вместе с братом.

«Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда», — рассказала дочь Филиппа Бедросовича.

В дубайской школе-пансионате Swiss International Scientific School дети исполнителя провели всего год. Стоимость обучения одного ребенка составляет более 60 тысяч долларов или около шести миллионов рублей. В ноябре 2024 года Мартин и Алла-Виктория вернулись в Россию. Сообщалось, что наследников звезды травили другие дети из-за знаменитого родителя.

Фото: Telegram/Kirkorova/notalla1244

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров в обиде на звездного адвоката Сергея Жорина из-за старых судебных разбирательств.