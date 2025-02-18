ФСБ задержала шпиона в ЛНР за передачу спецслужбе Украины разведданных

Фото, видео: УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru

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Ведется следствие по уголовному делу о госизмене.

Силовики задержали правоохранителя в ЛНР, причастного к передаче разведданных спецслужбе Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по Луганской народной республике.

Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины собрал сведения о дислокации подразделений армии России, служебной информации о личном составе МВД РФ, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Эти данные злоумышленник передал украинской стороне. В результате противник использовал их для нанесения ударов по территории республики.

«Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ „Государственная измена“. Ведется следствие», — говорится в сообщении ЦОС.

На минувшей неделе суд приговорил жителя Крыма к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за госизмену. Он также должен выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Россиянин в 2023 году собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местах базирования военной техники и личного состава армии РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту попытки диверсии в Нижегородской области. Фигуранты пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги.

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