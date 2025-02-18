«Ребенок мне подсказал»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева раскрыла имя второй дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Старшая сестра Серафима очень хорошо ладит с малышкой, без всякой ревности.

Актриса, режиссер, сценарист Ольга Дибцева, снявшаяся в фильме «Холоп», впервые назвала имя второй дочери, которой буквально недавно исполнился годик. Она рассказала о девочке в интервью StarHit.ru.

«Мы назвали дочку Василисой. Что со старшей дочкой, что с младшей — имя возникало как-то само. На шестом месяце беременности оно пришло мне в голову, в душу, в сознание. Как будто ребенок мне подсказал. И у нас с мужем даже не возникло сомнений и других вариантов», — сказала Дибцева.

День рождения у Василисы был 13 февраля. Этот праздник семья отметила ярко, с аниматорами, тортом, гостями и угощениями. Василиса в годик свой День рождения не запомнит, но зато для ее старшей сестры Серафимы это большое событие.

Также Дибцева рассказала о своей младшей дочери. Василиса — активный ребенок, постоянно смеется и бегает. По словам актрисы, за девочкой нужен глаз да глаз. Она очень похожа на своего папу Евгения.

«Когда мне только положили ее на грудь, сразу увидела, что это его копия. Мой муж тоже очень темпераментный, энергичный, не сидит на месте, постоянно чем-то занят. И Василиса такая же. <…> Но у нее мой озорной взгляд, мои глаза — черненькие, это по роду передается», — поделилась Дибцева.

Актриса призналась, что переживала из-за возможной ревности Серафимы к младшей сестре. Однако все обошлось. Оказалось, что рождение Василисы стало для Серафимы большим подарком. По словам Дибцевой, у них невероятно трогательная сестринская любовь.

В 2023 году Ольга Дибцева объявила о разводе с бизнесменом Романом Бочаровым. Их отношения продлились пять лет. В семье в 2019 году родилась Серафима. После развода Бочаров продолжает заниматься воспитанием дочери. Расставание для Дибцевой было непростым. Однако она смогла снова обрести семейное счастье: вышла замуж и родила вторую дочку.

О нынешнем супруге актрисы известно немного, с публикой знакомить его Дибцева не спешит. Он, по данным журналистов, занимается строительным бизнесом, а еще готовится устроить для возлюбленной шикарную свадьбу и венчание в ближайшее время. А пока оба наслаждаются первыми днями родительства в своем новом загородном доме. Бросать карьеру из-за материнства Дибцева не планирует, как только это будет возможно, она вернется на съемочную площадку.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Холопа» Дибцева похудела на 17 килограммов ради съемок. Артистка начала сбрасывать вес сразу после родов.