Фото, видео: Reuters/Hamad I Mohammed; Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Москву представляют Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде. Москву на встрече представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Фото, видео: Ruptly; Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ruИзвестно, что встреча посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Россия также отмечала, что готова обсудить и ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономический аспект начавшихся переговоров, выступил с несколькими заявлениями. Он сообщил, что диалог с новой администрацией США позволяет сказать правду, указал на необходимость совместных проектов с США, в том числе в Арктике, а также дал оценку прогрессу в переговорах России и США — по его словам, он возможен в ближайшие 2-3 месяца.