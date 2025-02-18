Шашлык от свекра: Дава привез Мари Краймбрери к своим родителям

Мари Краймбрери провела время с Давой и его родителями

Фото: Instagram*/dava_m

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Знаменитый блогер поделился трогательными моментами с близкими людьми.

Блогер Дава (Давид Манукян) отвез свою любимую женщину, певицу Мари Краймбрери, к своим родителям. Новые фотографии знаменитостей показало издание 7Дней.ru.

Манукян поделился серией трогательных снимков со своей беременной возлюбленной. А также похвастался шашлыком, который для невестки приготовил отец Давида Ашот.

В подписи к посту Дава признался, что даже спустя три дня, 17 февраля, у него не заканчивается День всех влюбленных.

«Пусть любовь живет в вашем сердце каждый день, а не один раз в год», — пожелал брогер.

Не так давно Краймбрери и Манукян рассекретили свои отношения и обрадовали поклонников новостью о скором пополнении. Знаменитости знакомы с 2021 года, но многие и не подозревали об их романе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова впервые обратилась к Даве после новости о том, что ее бывший возлюбленный станет отцом.

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