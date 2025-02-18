Опубликованы кадры жесткой посадки пассажирского лайнера в аэропорту Торонто

Фото, видео: Reuters/Cole Burston; 5-tv.ru

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Во время посадки судно перевернулось, а затем загорелось.

Восемнадцать человек пострадали в аэропорту Торонто. Происшествие случилось во время посадки самолета, летевшего из США.

Как видно кадрах с места, воздушное судно ударилось крылом об землю, после чего раздался взрыв и начался пожар. От удара самолет даже перевернулся, а членам экипажа и спасателям пришлось экстренно эвакуировать пассажиров.

В то же время сразу несколько пожарных машин приступили к тушению возгорания. Всего на борту самолета было 80 человек — всех их успешно эвакуировали.

Тем не менее трое из пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, в их числе один ребенок. Сейчас власти пытаются выяснить причину происшествия. Местные СМИ допускают, что катастрофа произошла из-за сильной метели и мощных порывов ветра.