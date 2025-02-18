Разведывательные беспилотники в работе: кадры освобождения Ясеневого в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Бой вели штурмовые и танковые подразделения группировки войск «Центр».

Появились уникальные кадры от Министерства обороны — на них операция по освобождению населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики. Бой за село вели штурмовые и танковые подразделения группировки войск «Центр».

Оборону ВСУ удалось вскрыть благодаря работе разведывательных беспилотников. Они выявили вражеские огневые позиции, после чего в атаку пошли танкисты.

Один из экипажей на полном ходу ворвался вглубь села и под вражеским огнем сумел уничтожить две огневые точки ВСУ в заброшенных домах. Застигнутые врасплох боевики бежали со своих позиций, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых сослуживцев.

После завершения зачистки населенного пункта наши бойцы установили на центральном здании российский триколор.