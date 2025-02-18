Фото: 5-tv.ru

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Диетолог перечислила несколько преимуществ, которые заставят вас вернуть этот овощ в свой рацион.

Капуста — ценный овощ, в котором много клетчатки, поглощающей излишки жиров и сахаров, и витаминов. При этом она низкокалорийна и содержит тартроновую кислоту, препятствующую образованию жира из углеводов. Об этом в интервью Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт также назвала способы приготовления, усиливающие ее пользу. По словам доктора, квашение — один из лучших.

В квашеной капусте есть янтарная кислота, ускоряющая метаболизм и поддерживающая энергообмен. Отличное подспорье для тех, кто хочет сбросить вес, набраться сил и поддержать сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в процессе брожения в блюде образуются лактобактерии, как и в кефире или простокваше. Они благотворно влияют на работу кишечника и помогают поддерживать здоровый вес.

Тушеная капуста тоже хороша, если не заливать ее маслом и жирами. Она подходит для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и рядом соответствующих патологий. В свежем ли квашеном виде овощ им противопоказан, так как может усугубить воспаление. Недостаток тушеной капусты — разрушение витамина С при термообработке, так что готовить лучше на медленном огне.

В зависимости от особых рекомендаций лечащего врача Саломатина рекомендует включать в рацион все способы приготовления капусты. Однако слишком много есть не стоит, лучше сочетать с другими овощами. Такое разнообразие позволит сохранить здоровье ЖКТ, сердца и сосудов, нервной системы и станет отличной профилактикой диабета.

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