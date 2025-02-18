Фото, видео: © РИА Новости/лексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Функционерам задали 52 вопроса на самые разные хоккейные темы.

Сезон Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) выходит в свою завершающую стадию. А значит, настало время подводить итоги этой длинной хоккейной дистанции.

За дело традиционно взялись журналисты издания «Спорт-Экспресс».

Функционерам российских клубов они задали полсотни вопросов. Темы — самые разнообразные. Лучшие и худшие нападающие, главные открытия и разочарования сезона. Встречались и максимально каверзные, и даже провокационные вопросы.

Но все ответы топ-менеджеров КХЛ были объективными и честными. Ведь ключевой принцип проведенного опроса — это анонимность. Итоги голосования проанализировал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

До конца регулярного чемпионата в КХЛ — чуть больше месяца. Для претендентов на Кубок Гагарина сейчас каждый матч, как мини-финал. Баталии на льду — бескомпромиссные. Никто не хочет попасть в плей-офф на прямого конкурента.

А еще — это период, когда можно подводить предварительные итоги сезона. Выбрать, например, лучших игроков, тренеров и функционеров. Дать прогнозы на предстоящий Кубок Гагарина и узнать — довольны ли вообще функционеры руководством КХЛ? Обо всем этом и не только, «Спорт-Экспресс» спросил у представителей клубов. Причем опрос вновь был анонимным.

«Анонимные версии нам позволяют получить откровенные ответы, потому что люди в интервью под камеру, на диктофон такие вещи вряд ли скажут. Это много субъективных оценок. Это касается конкретных игроков. Здесь, благодаря тому, что опрос анонимный — люди нам доверяют и можно получить относительно откровенный ответ», — сообщил хоккейный обозреватель Михаил Зислис.

Вопросов было сразу 52. Тут и игровые моменты обсуждали, и организационные, и даже, например, в каком городе России самые лучшие гостиницы. Участвовали представители 22 клубов из 23.

Отказался только «Локомотив», что совсем не помешало ярославцам занять первое место в списке фаворитов Кубка Гагарина, а наставника железнодорожников Игоря Никитина его коллеги признали лучшим тренером лиги.

«Для меня лучшим тренером будет тот, кого признают по окончанию сезона. С одной стороны, приятно, но я понимаю, что это только авансом», — подчеркнул главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Игорь Никитин.

Никитин обычно немногословен, а вот его коллега из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг за этим самым словом в карман не лезет никогда. Высказывания главного тренера СКА на пресс-конференциях с самого начала сезона разбирают на цитаты.

Поэтому коллеги по цеху признали Романа Борисовича единогласно — главной медиа-персоной КХЛ. А Санкт-Петербург выбрали городом, в который «больше всего хочется приезжать».

«Мы очень гордимся, что Санкт-Петербург выбрали самым лучшим хоккейным городом в России, и у нас лучшая посещаемость в мире на сегодняшний день, и наша задача с каждым днем становится лучше», — сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА, кстати, не смотря на низкое для себя четвертое место в таблице — лидер во многих рейтингах. Причем некоторые его игроки первые сразу в нескольких номинациях.

Капитана армейцев Невы Александра Никишина признали с отрывом лучшим защитником лиги и самым желанным игроком, которого тренеры «хотели бы видеть в своей команде», а форвард Евгений Кузнецов, прогнозируемо, выбран самым техничным и самым переоцененным игроком.

«Они ждали, что приезжает звезда НХЛ, которая много чего выиграла в своей жизни и была на хорошем счету в Северной Америке, и здесь пока Евгений разочаровывает. Но многие забывают, что последние годы, последние два-три сезона у Кузнецова не клеилось в Северной Америке», — поделился корреспондент «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.

Но спрашивали у функционеров и тренеров не только о нашей лиге. «Спорт-Экспресс» поинтересовался у них мнением — кто самый сильный игрок за океаном прямо сейчас? И тут наш «Александр Великий» не единолично первый. Овечкин поделил первое место в рейтинге с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом, что очень удивило многих экспертов

«Отношение к Овечкину в России иногда бывает хуже, чем отношение к Овечкину в США, на мой взгляд — это абсолютный нонсенс. Потому что фигура Овечкина, с точки зрения лица российского хоккея, это гиперважная фигура. Это звезда хоккея всех времен не только по результатам, а по тому вкладу, какой Овечкин вносит как личность», — отметил спортивный обозреватель Александр Кузмак.

В итоге этот опрос, который длился почти два месяца, никого равнодушным не оставил. И это главный результат, которого добился «Спорт-Экспресс». Теперь, в преддверии главных матчей сезона, хоккейным тренерам и функционерам явно есть, о чем подумать.