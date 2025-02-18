Наши танки в Эмиратах: Россия представила на выставке IDEX-2025 более 40 оборонных предприятий

Фото, видео: Анастасия Савиных/ТАСС; 5-tv.ru

У отечественного оружия есть неоспоримое конкурентное преимущество: оно было испытано в бою.

Российское оружие — не просто инновации, а технологии, закаленные в бою. На выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, которая стартовала накануне, стенды нашей страны оказались в центре внимания. В этом году в Арабских Эмиратах представлена продукция более 40 отечественных оборонных предприятий. Корреспондент «Известий» Николай Иванов лично убедился, что интерес к оружию победителей колоссальный.

Российская экспозиция привлекла посетителей не только количеством премьер, но и интерактивностью. На стенде концерна «Калашников» развлекались делегации из дружественных стран. Среди них — индонезийцы. «Калашников» привез и линейку беспилотников, и стрелковое оружие. Есть новинки.

«Автомат АК12 был доработан в рамках СВО. Ряд из них пойдет военнослужащим, для которых стрелковое вооружение не является основным видом вооружения. Это, например, артиллеристы, операторы БПЛА. Компактная версия в первую очередь будет интересна подразделениям специального назначения», — заявил главный конструктор по стрелковому оружию концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

От танка Т90 до беспилотников и автоматов — все проходит апробацию на СВО. У российского оружия есть неоспоримое конкурентное преимущество: оно было испытано в бою, поэтому у наших стендов всегда много зрителей.

Беспилотник Supercam изначально был гражданским. Работал на нефтянку, проверял линии электропередачи. С началом СВО его предназначение поменялось.

«Сегодня это глаза и уши российской армии в зоне СВО. На его счету передача информации о таких целях, как „Брэдли“, М777, HIMARS», — заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

Кстати, любую вражескую технику, у которой броня меньше 250 миллиметров, пробьет обновленный «Корнет» и ракеты «Булат». Это теперь совсем другая установка.

«С одного пульта управления оператор может управлять одновременно тремя пусковыми, расположенными до 100 метров. Если будет ответный огонь, оператор будет в безопасности», — заявил представитель «Высокоточных комплексов».

В отличие от России, Западная оборонка никаких серьезных премьер на выставке в Абу-Даби не представила. Зато на наши новинки приходили поглазеть охотно.