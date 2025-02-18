Почему мужчины лысеют и можно ли вернуть утраченные волосы: мнение дерматолога

Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Reinhold Tscherwit

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Андрогенетическая аллопеция — не приговор. Даже глубокие залысины экспертам удается снова «засеять» без операции.

Проблема выпадения волос у мужчин очень распространена, к тому же она молодеет. Нередко уже в старших классах юноши замечают первые изменения в виде лобных залысин и снижения густоты. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Мадина Муминова.

По словам доктора, стрессы, неправильное питание, отсутствие ухода или дефицит витаминов не являются причиной патологии, это лишь факторы, способные ускорить выпадение волос, к которому человек генетически предрасположен. Медицинским языком — андрогенетическая или андрогенная алопеция. Что делать? Начинать с народных средств и рецептов не стоит, если диагноз еще не поставлен.

«В первую очередь обратитесь к врачу-дерматовенерологу или трихологу, который назначит вам необходимый спектр анализов и проведет трихоскопию. Это необходимо для того, чтобы исключить серьезные патологии. Если же вам поставили диагноз „андрогенетическая алопеция“, то в данном случае есть несколько вариантов решения этой проблемы», — говорит Муминова.

К безоперационным вариантам консервативного лечения относятся различные стимуляторы роста волос, витамины. Их недостаток — временный эффект и синдром отмены после прекращения использования. Попросту говоря, лысина может вернуться. Или заросший новыми волосами участок снова начнет редеть. Так что если выбираете стимуляторы, придется сделать уход ежедневным пожизненным ритуалом.

Единственным радикальным методом решения проблемы с доказанной эффективностью является пересадка волос. Современный технологии позволяют сделать процедуру малоинвазивной, то есть не предполагающей серьезного хирургического вмешательства. Она проводится одним днем, реабилитационный период составляет 8-10 дней. После пересадки на коже не остается следов и шрамов, а результат можно оценить уже через полгода.

«Главным преимуществом является гарантированная приживаемость. В будущем пересаженные волосы выпадению уже не подвержены, что является научно доказанным фактом», — пояснила врач.

Важно учитывать, что каждый случай уникален, а потому очень важно вовремя обращаться к трихологу для диагностики и разработки плана лечения. На основе индивидуальных данных доктор подскажет, как сохранить ваши волосы здоровыми, красивыми и вернуть уверенность в себе.

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