Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Губернатор региона Александр Гусев рассказал о последствиях атаки ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал в результате атаки, разрушений обнаружено не было.

Спустя час Гусев опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили еще несколько беспилотников боевиков. По предварительным данным, и на этот раз обошлось без жертв и ранений среди населения, здания также не были повреждены.

Прежде об ударе украинских беспилотников губернатор Воронежской области заявлял 13 февраля. Тогда отражение атаки дронов спровоцировало взрывную волну, из-за которой лопнули стекла в нескольких частных домах. Кроме того, фрагменты БПЛА нанесли ущерб газопроводу.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях удара ВСУ по двум районам Краснодарского края.