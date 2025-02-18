Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артиллеристы зачистили донецкий поселок Дачное.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 националистов и несколько автомобилей на кураховском направлении специальной военной операции (СВО). Расчеты ствольной и реактивной артиллерии Южной группировки войск продолжают в круглосуточном режиме успешно уничтожать личный состав и технику украинских боевиков.

Так расчеты орудий «Мста-Б» отдельной гвардейской артиллерийской бригады нанесли удары по выявленным операторами беспилотных разведывательных аппаратов пунктам временной дислокации и позициям на опорных пунктах ВСУ, тем самым поддерживая действия штурмовых подразделений.

В то же время расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» мотострелкового полка нанесли массированный удар 122-миллимотровыми реактивными снарядами по скоплению живой силы противника на окраине населенного пункта Дачное ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.