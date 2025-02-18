Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России за неделю

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Превышение среднестатистических показателей отмечено в 49 субъектах РФ.

В России повышается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По итогам седьмой недели 2025 года рост числа пациентов составил 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Уточняется, что в стране зафиксированы 932 тысячи случаев, за пределы среднероссийского показателя вышли 49 субъектов РФ. В 30 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30% за несколько дней.

В заявлении сказано, что за последние четыре недели все чаще результаты обследований демонстрируют активное распространение вирусов гриппа, их доля растет. Преобладающими названы вирусы гриппа A (H1N1) и B. Из остальных самыми «популярными» стали риновирусы и РС-вирусы. Предпринимаются меры для предотвращения заражения большего числа людей респираторными инфекциями.

Так, в 34 субъектах России были закрыты 267 школ, в 26 субъектах не работают 87 детских садов, также на вынужденные каникулы ушли восемь школ-интернатов. В некоторых образовательных учреждениях частично закрываются классы — таких по стране 6252, а еще 1898 групп дошкольников, 44 группы в интернатах и 63 группы в профессионально-технических училищах. Кроме того,

Около 6,5 тысячи человек подхватили коронавирус, но в этом случае статистика скорее обнадеживающая. За неделю количество заболевших снизилось на 8,3%. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится под постоянным контролем.

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