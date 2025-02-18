Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту Торонто увеличилось до 15 человек

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В том числе ребенок.

Число пострадавших в результате инцидента в аэропорту Торонто, по сообщениям CTV News, увеличилось до 15. Все они в стабильном состоянии. Пострадавшего ребенка доставили на машине скорой помощи в больницу в центре города.

Сообщается, что на борту находилось около 80 пассажиров, всех их нашли. По словам сотрудников аэропорта, авиагавань закрыта на прием и выпуск рейсов.

Delta Airlines пока не владеет детальной информацией об инциденте с самолетом, который потерпел крушение в международном аэропорту Торонто-Пирсоне в Канаде. Полиция города расследует инцидент на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона сообщили, что самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение во время посадки. Борт следовал из Минеаполиса. Причины ЧП не уточняются.