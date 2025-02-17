Самолет перевернулся при посадке в аэропорту Торонто

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka via www.imago-imag

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Причины ЧП не уточняются.

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона сообщили, что самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение во время посадки. Борт следовал из Минеаполиса.

«Аварийные бригады реагируют», — говорится в заявлении аэропорта на платформе X.

Телеканал CTV News сообщает со ссылкой на парамедиков, что травмы получили по меньшей мере восемь человек.

По данным Федерального агентства гражданской авиации США (FAA), в международном аэропорту Торонто были закрыты все взлетно-посадочные полосы. Аэропорт не работает на прилеты и вылеты.

Ассоциация бортпроводников (CWA) также заявила, что реагирует на инцидент, в котором, по ее словам, участвовал рейс, выполняемый Endeavor Air — дочерней компанией Delta.

Причины ЧП не уточняются.