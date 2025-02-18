Звездный адвокат Жорин об обиде Киркорова: «До сих пор простить не может»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Профессионализм правозащитника однажды вышел боком народному артисту.

Отношения между звездным адвокатом Сергеем Жориным и народным артистом РФ Филиппом Киркоровым навсегда, судя по всему, испортили судебные разбирательства еще в 2010 году. Именно тогда во время репетиции в Кремлевском дворце перед выступлением на церемонии «Золотой граммофон» певец оскорбил и даже побил ответственную за техническое обеспечение мероприятия Марину Яблокову.

Яблокова написала заявление об избиении на имя главы ГУВД Москвы, ее представителем стал Жорин. Он добился возбуждения уголовного дела в связи с нанесением легкого вреда здоровью. Позже мировой суд прекратил уголовное дело, хоть и вынесл постановление о виновности Киркорова. Как рассказал адвокат изданию «Страсти», артист по сей день не может забыть своего позора. И винит его — в том числе.

«Он мне до сих пор это простить не может, и, как мне кажется, на эту тему рефлексирует до сих пор», — сказал Жорин.

Адвокат вспомнил случай, после которого окончательно подтвердилось его мнение об обиде Киркорова. На открытии одного из ресторанов рэпера Тимати (Настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.) Филипп Бедросович и Жорин встретились. Сомнений в неприязни музыканта не осталось.

«Когда я уже уходил, и Филипп меня увидел на выходе, он, якобы не замечая, громко произнес: «Эх, сейчас бы какую-нибудь бабу избить», — вспомнил он.

Скандалы с участием Киркорова на том деле не закончились. Имя короля российской эстрады регулярно попадает на первые полосы. Так, чуть больше года назад он едва не лишился карьеры, хотя никого не бил и не оскорблял. Он просто пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которую, к слову, теперь винит в своих проблемах. Похожий сценарий, не правда ли? Так или иначе, об этом ранее писал 5-tv.ru, на днях музыкант заявил о возобновлении концертной деятельности.