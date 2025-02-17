РФ расторгла договор с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Договор действовал с 2012 года и предполагал совместное развитие судоходства в акваториях.

Россия расторгла договор с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, действовавший с 2012 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, поручив МИД уведомить об этом украинскую сторону.

Согласно договору, стороны обменивались данными автоматических идентификационных систем (АИС), а также разрешали взаимную проверку документов экипажей судов друг друга.

Также в соглашении было прописано совместное желание содействовать развитию судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Верховная рада Украины в феврале 2023 года денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Президент РФ Владимир Путин позднее также денонсировал соответствующие договоры с Украиной.

Совет Федерации в июле 2023 года одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В Совфеде отметили, что необходимость прекращения договора возникла в связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства после присоединения Россией новых регионов. С принятием в состав страны осенью 2022 года по итогам референдумов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только российской стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе.