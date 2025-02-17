Тайвань ведет с США переговоры о закупке оружия на десять миллиардов долларов

Фото: 5-tv.ru

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Предполагается, что в пакет войдут крылатые ракеты и боеприпасы для HIMARS.

Тайвань рассматривает возможность покупки оружия у США на миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, покупая крупную партию американского оружия, Тайвань рассчитывает заручиться поддержкой администрации нового президента США Дональда Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать военное давление на остров.

Источники отмечают, что речь идет о поставках вооружений на сумму между семью и десятью миллиардами долларов. Предполагается, что в пакет войдут крылатые ракеты береговой обороны и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также сообщается, что советник по национальной безопасности США Майк Уолц выразил желание ускорить доставку оружия на Тайвань.

Конфликт Китая и Тайваня

Тайвань считается частично признанным государством Восточной Азии. КНР относит остров к числу своих провинций. Официальные взаимодействия между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли гражданскую войну Коммунистической партии, после чего перебрались на остров. В 1980-х годах контакты между материковой частью страны и Тайванем возобновились. Однако после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022 году отношения с КНР вновь обострились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь китайских самолетов и шесть кораблей приблизились к Тайваню.