Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Рябых по делу о взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В уголовном деле фигурирует сумма в размере около 15 миллионов рублей.

Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Рябых на два месяца.

По информации ТАСС, в отношении генерал-майора Росгвардии возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В деле фигурирует сумма в размере около 15 миллионов рублей.

Также сообщается, что Рябых был уволен с ранее занимаемой должности командующего военной частью № 3910 — полка Внутренних войск МВД, расквартированного в Костроме. Часть была расформирована в 2017 году. Рябых занимался вопросами, связанными с этим процессом.

В ноябре прошлого года Военный суд Москвы арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за взятку в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арбитражный суд Москвы арестовал люксовые автомобили и недвижимость блогера Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму.