Избавилась от мебели: в убийстве экс-мэра Самары вскрылись новые детали

СК: внучка убитого Тархова избавилась от мебели в квартире после преступления

Фото: Telegram/Следком/sledcom_press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следователи с использованием новейшей криминалистической техники обнаружили новые улики против внучки бывшего чиновника.

В расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи установлены новые обстоятельства. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что обвиняемая в убийстве внучка бывшего мэра Екатерина Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. Также следствие установило, что она получила за своего деда причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что установить новые обстоятельства удалось благодаря новейшей криминалистической технике. Она позволила экспертам обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов потерпевших, несмотря на то, что квартира, в которой их убили, была обработана химическим веществом.

Екатерине Бельской 7 февраля было предъявлено обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены Натальи.

По версии следствия, женщина убила бабушку и дедушку, после чего расчленила, «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

Тархов и его супруга не выходили на связь с декабря 2024 года. Друг бывшего чиновника 31 января обратился с заявлением о пропаже в полицию.

Виктор Тархов работал в должности мэра Самары с 2006 по 2010 годы. 3 января ему исполнилось 77 лет. По истечении срока на высоком посту чиновник занимался предпринимательством в нефтяной сфере, а потом и вовсе отошел от дел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка убитого экс-мэра Самары Тархова сбежала с ребенком от бывшего мужа из Израиля.