В Италии на 98 году жизни скончался «отец» пасты Nutella

Фото: Zuma/ТАСС

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Об этом сообщила семья химика.

Ушел из жизни создатель знаменитой шоколадной пасты Nutella — Франческо Ривелла. Он умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его семья в соцсетях.

Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Прощание с вдовцом и отцом четверых детей, прошло 17 февраля в родном городе Альба в регионе Пьемонт, где химик работал с компанией Ferrero более 40 лет.

Точная причина смерти пока не раскрыта.

Доктор Ривелла пришел в Ferrero в 1952 году и стал одним из главных людей в команде, которая создавала продукты, ставшие настоящими хитами: TicTac, Kinder и Ferrero Rocher. Он активно работал над поиском ингредиентов и совершенствованием рецептур, помогая Ferrero расширяться и выходить на международные рынки.

Многие считают, что именно Ривелла сыграл важную роль в разработке рецепта Nutella. Он также является автором названия бренда. Именно с его помощью компания закрепила за собой место на рынке шоколадных изделий.

На пенсию химик ушел в 1993 году.