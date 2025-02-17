Фото, видео: SARAH YENESEL/ТАСС

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Они едва ли способны влиять на ход событий.

Великобритания и страны Евросоюза утратили способность быть посредниками в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такую оценку дал Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, в ходе заседания, приуроченного к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

По мнению Небензи, те страны, которые когда-то выступали гарантами этих соглашений, теперь лишены возможности влиять на ход событий. Причина — их явное нежелание работать на мирное урегулирование, а также ярко выраженная русофобия, которая затмила здравый смысл.

«Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев», — отметил российский дипломат.

Российский дипломат отметил, что в своих действиях эти страны руководствуются манией победы над Россией, а не поиском путей к разрешению конфликта. Их стремление использовать украинцев в качестве «пешек» на поле боя, по его словам, продолжает угрожать стабильности и безопасности в регионе.

Вместе с тем он подчеркнул, что будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим в какие-либо блоки или альянсы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США решили выяснить готовность ЕС отправить войска на Украину.