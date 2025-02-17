Автофестиваль GARAGE FEST пройдет на «Игоре Драйв» 26 и 27 июля

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Вход для детей до 6 лет бесплатный.

Четвертый автомобильный фестиваль GARAGE FEST пройдет на «Игоре Драйв» 26 и 27 июля. Гостей ждут несколько автоспортивных событий, выставка классических и тюнингованных автомобилей, инженерное соревнование «Формула Студент» и концертная программа, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Билеты на GARAGE FEST Игора Драйв уже поступили в продажу. Вход для детей до 6 лет бесплатный.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Оба дня будут работать выставка редких автомобилей и лекторий от проекта «Автокультура». Ведущие автомобильные эксперты, коллекционеры, блогеры и журналисты поделятся видением автомобильной истории и современных трендов индустрии.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Также GARAGE FEST Игора Драйв станет ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в рамках которого представители лучших технических университетов России и зарубежных стран продемонстрируют построенные студентами гоночные автомобили и примут участие в различных испытательных заездах.

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Самые мощные, быстрые и громкие гоночные машины страны будут представлены в отдельной экспозиции — от чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC. Гости GARAGE FEST Игора Драйв смогут в деталях рассмотреть дрэгстеры и промоды мощностью до 7000 л. с., которые участвуют в RDRC — ведущей серии по дрэг-рейсингу в России. Несколько машин примут участие в шоу-заездах по главной прямой шоссейно-кольцевой трассы автодрома «ИгораДрайв».

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Каждый из дней GARAGE FEST Игора Драйв 2025 завершится концертной программой, в которой будут представлены как молодые исполнители, так и звезды музыкальной индустрии. Большое количество тематических зон от партнеров фестиваля, обширный и разнообразный фуд-корт, экскурсии и другие развлечения сделают пребывание на фестивале комфортным для всей семьи.