Переработки как норма: сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Москве

Эксперт Попков: московские таксисты зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Годового роста доходов почти нет.

Средний доход водителей такси в Москве стабилен, но далеко не всегда позволяет расслабиться. В среднем ежемесячный заработок составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Однако такая сумма требует немалых усилий. Об этом изданию Газета.ру рассказал заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков.

Чтобы получить заветные 100 тысяч рублей, водителям приходится трудиться на пределе возможностей — переработки становятся нормой.

Попков также отметил, что годовой рост доходов почти незаметен. Даже если водитель работает на престижном автомобиле, его доход вряд ли существенно вырастет. Класс машины практически не влияет на зарплату. Основное, как ни парадоксально, — это время, проведенное за рулем.

Из-за этого таксистам приходится находить баланс между количеством часов за рулем и физическим состоянием, поскольку переработки, как правило, не идут на пользу ни качеству работы, ни здоровью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, таксисты массово отказываются от заказов с несовершеннолетними.