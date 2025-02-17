«Ситуация осложнялась»: как спасали мужчину с 25 остановками сердца за сутки

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Из-за серьезной аритмии все стандартное лечение результата не приносило.

Москвич, у которого 25 раз за сутки остановилось сердце, празднует второй день рождения. Из-за серьезной аритмии все стандартное лечение результата не приносило. Чтобы спасти мужчину, столичные врачи решились на уникальную операцию, которая помогла избежать пересадки органа. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова выяснила, как сейчас чувствует себя спасенный.

Уникальная операция продолжалась больше семи часов. Миллиметр за миллиметром с ювелирной точностью кардиохирурги восстанавливали сердце 62-летнему пациенту.

Несколькими месяцами ранее мужчина перенес инфаркт миокарда с разрывом стенки сердца, образовались рубцы, жизнеугрожающая аритмия, прямо в сердце пришлось имплантировать дефибриллятор, но не помогло.

Первый приступ — 44 остановки сердца за одни сутки. Дефибриллятор справился. Но еще через пару месяцев — новый приступ.

«Во-первых, заплатка стоит на сердце, это уже не здоровое сердце было. Плюс вот эти вот электрические разряды ослабили сердце очень сильно, потому что подряд 44 удара током — это достаточно серьезно, и плюс еще 25. Разряд электрическим током, который прошивает сердце», — поделился пациент Андрей Петрухин.

Дефибриллятор оказался просто не рассчитан на столь интенсивную работу, после нового приступа он просто разрядился.

«Часто срабатывал имплантированный ранее дефибриллятор, что привело к преждевременному истощению батареи, было принято решение пациента готовить к хирургическому лечению», — рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГКБ им. В. М. Буянова Илья Ильич

На операционный стол мужчину положили под аппаратом искусственного кровообращения. Дефибриллятор удалили и каждую пораженную зону сердца лечили отдельно.

«Ситуация осложнялась тем, что эта аритмия приводила к остановке кровообращения. На фоне ЭКМО мы спокойно в течение нескольких часов могли картировать аритмию, найти все аритмогенные зоны, рубцы в сердце и нанести на них радиочастотное воздействие. Что привело к восстановлению синусового ритма», — сообщил Илья Ильич.

Раньше единственным шансом на жизнь в такой ситуации была пересадка сердца, теперь же спасти пациента сумели с помощью малоинвазивной операции, после которой даже длительного восстановления не требуется.

Андрей уже планирует вернуться к работе — в сфере дорожного строительства, правда сердце теперь будет беречь — переведется на административную работу за компьютером.