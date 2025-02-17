Никакого больше караоке: в Петербурге закрыли публичный дом
В Петербурге закрыли публичный дом, который работал под видом караоке-клуба
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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Заведение работало под видом клуба с возможностью исполнения песен.
В Петербурге закрыли публичный дом, который работал под видом караоке-клуба. Бизнес основал приезжий из Китая, и услуги оказывали исключительно гражданам этой страны.
Когда в заведение нагрянули оперативники, клиентов как раз развлекали девушки, среди которых была и несовершеннолетняя. На работниц составили протоколы.
Хозяина интим-салона арестовали. Сейчас полицейские изучают данные смартфонов и тетради с записями, которые нашли при обыске.