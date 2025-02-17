Суд в Москве оштрафовал политика Гозмана* за нарушение закона об иноагентах

Фото, видео: Сергей Савостьянов/ТАСС; Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/mchs_vdk; 5-tv.ru

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Решение инстанции связано с его публикациями в сети.

Таганский районный суд Москвы назначил политику Леониду Гозману* штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Он должен будет выплатить более 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инстанция приняла такое решение в связи с публикациями Гозмана в интернете с «намеренным искажением информации» о действиях Вооруженных сил России в Буче.

Гозмана внесли в список иноагентов в конце января 2025 года. Его еще в июле 2024-го Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Решение выносилось при отсутствии Гозмана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова**. В список также попали журналисты Алексей Кунгуров** и Сергей Ауслендер**.

* — признан в РФ иноагентом и виновным в распространении фейках об армии РФ.

** — признаны в РФ иноагентами.