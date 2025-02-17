Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Ксения Бородина была замужем дважды.

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Николай Сердюков готовятся к свадьбе, и их союз вызывает немало вопросов у общественности. Многие переживают, что деньги и недвижимость телеведущей могут оказаться в руках ее избранника. Николай быстро успокоил всех, заявив, что готов подписать брачный контракт.

«Если кому-то это нужно, я бы с удовольствием. А что вы у меня можете забрать? Давайте так: машина, мое эго… нет, на самом деле, это не важно, я считаю. Все, что Ксения приобрела, оно у нее уже в собственности, я никогда это не заберу, и мне это не надо. Если Ксюше спокойнее и комфортнее — с удовольствием все подпишем», — откровенно рассказал Сердюков на одном из шоу на федеральном канале.

Сама Ксения оказалась не столь решительной. Она призналась, что в предыдущих браках не подписывала никаких документов и не сталкивалась с проблемами, связанными с разделом имущества.

«Несмотря на какие-то конфликты, по финансовой части всегда хорошо расходились. И я ни у кого ничего не забирала, и мое имущество тоже не трогали», — подчеркнула Бородина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина рассказала о помолвке с Сердюковым.