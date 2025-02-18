Осторожно, красный: какое мясо строго нельзя есть

Диетолог Михалева: употреблять мясо можно не всем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Любимый многими россиянами шашлык оказался в списке запрещенных продуктов.

На мясных прилавках скрываются как вредные, так и полезные продукты. О том, как научиться отличать опасный для здоровья товар, рассказала врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, белое мясо диетическое, поэтому у него практически нет противопоказаний. Напротив, прежде чем положить в корзину красное мясо следует хорошо подумать.

«Красное мясо отличается высоким содержанием пуринов, из-за чего возрастает риск повышения мочевой кислоты. На этом фоне у людей старшего возраста и предрасположенных лиц может развиться подагра, поражение суставов и мочекаменная болезнь», — предостерегает врач.

Оксана Михалева добавляет в список минусов красного мяса калорийность и канцерогенность. Хуже всего на состояние организма влияют шашлыки, приготовленные на открытом огне. Все эти факторы, по мнению эксперта, призывают людей старше 50 лет ограничить содержание блюд из красного мясо в рационе.

Однако отказываться от красного мяса всем не стоит. В нем много незаменимых аминокислот и железа, которое особенно важно получать детям, беременным и мужчинам, ведущим активный образ жизни. Главное — правильная термическая обработка блюда. Лучший вариант — отварить.

Оксана Михалева отметила, что мясо можно чередовать и с другими источниками белка: рыбой, молоком и соей.

Ранее 5-tv.ru писал, как проверить сыр «Маасдам» на наличие пальмового масла.