Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ категорически отверг уступку территорий Украине.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют хуже фашистов, совершавших преступления под началом Адольфа Гитлера. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем.

«Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», — сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что пока Белый дом не назвал имена тех, кто будет представлять США на переговорах с Россией. При этом в Штатах сейчас говорят о компромиссах. В том числе упоминается тема территориальных уступок. Даже мысли об этом не может быть, заявил Лавров.

На этот шаг прежде пошло руководство СССР во время образования Союза Советских Социалистических Республик. По словам министра, русские люди столетиями осваивали огромные территории, основывали города, возводили инфраструктуру, организовывали промышленности.

«Они были по причинам, о которых президент тоже много раз говорил, включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики», — подчеркнул он.

Во вторник, 18 февраля, состоятся переговоры России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представят помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент* Украины Владимир Зеленский пропустит встречу по конфликту в Саудовской Аравии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.