Эмоциональная стабильность: какие продукты помогают избавиться от тревожности

Фото: DPA/ТАСС

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Многие снимают стресс медикаментами, однако их нельзя принимать без назначения врача. Как тогда безопасно помочь себе расслабиться?

Употребление тунца помогает избавиться от тревожного состояния. Об этом сообщила медицинская сестра общепсихиатрического мужского отделения Елена Савалева рассказала aif.ru.

Рыба, особенно такая, как лосось и тунец, богата триптофаном и Омега-3. Эти вещества играют важную роль в выработке серотонина и дофамина — веществ, отвечающих за наше настроение и общее состояние психического здоровья.

Серотонин, в частности, известен как «гормон счастья», и его уровень часто бывает низким у людей, страдающих от тревожности. Употребляя рыбу в своем рационе, вы можете не только насытить организм полезными белками, но и способствовать улучшению эмоционального состояния.

Кроме рыбы, обратите внимание на другие продукты, способствующие выработке серотонина. Например, какао, бананы и даже небольшое количество шоколада могут положительно сказаться на вашем настроении. Они не только вкусные, но и могут помочь поднять уровень дофамина, что также способствует уменьшению тревоги.

Важно помнить, что несмотря на все преимущества натурального питания, самостоятельный прием препаратов от тревожности без назначения врача может нанести серьезный ущерб вашему здоровью.

Прежде чем начинать любые изменения в своем лечении, проконсультируйтесь с профессионалом. Сбалансированное питание и грамотный подход к своему состоянию могут стать ключом к более спокойной и гармоничной жизни.

«И ни в коем случае не принимайте препараты от тревоги самостоятельно, без назначения врача, это может крайне негативно сказаться на здоровье», — отметила эксперт.

Елена Савалева также рассказала, что спорт и переключение внимания являются замечательными помощниками в стабилизации эмоционального состояния. Лучшим решением будет просто отложить телефон с тревожными известиями и заняться чем-то приятным.

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